Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за ликвидацию стрелка в Кратово

Бойцы Росгвардии и МВД получат государственные и ведомственные награды за обезвреживание кратовского стрелка в Подмосковье, который убил четырех человек. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев и командующий Центральным округом войск Росгвардии Павел Дашков, передает пресс-служба Центрального округа национальной гвардии России.
По словам Дашкова, серьезных потерь получилось избежать благодаря «высокому профессионализму и слаженности среди личного состава». Он добавил, что в результате проведения спецоперации четыре сотрудника Росгвардии получили «легкие ранения». Им оказана медпомощь, угрозы для их жизни нет.
Накануне в подмосковном поселке Кратово Раменского района 50-летний местный житель забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим из огнестрельного оружия. Первая информация о выстрелах появилась примерно в 19:00 мск.
По данным МВД, жертвами стрельбы стали четыре человека, есть раненые.
Открывший стрельбу несколько часов отстреливался от сотрудников правоохранительных органов, забрасывал их гранатами. Позже стало известно, что стрелок выбрался из оцепления силовиков и скрылся. Спустя некоторое время его местонахождение установили и спецназ приступил к его обезвреживанию.
После полуночи спецназ ликвидировал стрелка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), п. «и» ч. 2 ст. 105 (убийство из хулиганских побуждений), ч.1 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
Официальной информации о стрелке пока нет. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что, по предварительным данным, стрелком был Игорь Зенков 1967 года рождения. Ранее он служил в МЧС. По словам собеседника агентства, мужчина увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны.
Очевидцы происшествия заявили ТАСС, что мужчина служил в Чечне во время вооруженного конфликта. По их словам, он жил в частном доме со своей матерью и страдал психическим расстройством.