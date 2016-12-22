В США умер первый исполнитель роли Бэтмэна Адам Уэст

Адам Уэст (Фото: Zuma / Global Look Press)

В Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет умер актер ​Адам Уэст, сообщает Би-би-си. Зрителям он наиболее известен, как исполнитель роли Бэтмэна в одноименном телесериале, вышедшем на экраны в 1960-х годах.

Артист, как рассказал изданию представитель семьи Уэста, «мирно скончался после короткой, но смелой битвы с лейкемией». Это, по его словам, как пишет The Hollywood Reporter, произошло в минувшую пятницу, 9 июня.

«Наш папа всегда считал себя «светлым рыцарем» и стремился оказать положительное влияние на жизнь своих поклонников. Он был и всегда будет нашим героем», — цитирует издание текст заявления родных актера.

Уэст, как замечает The Hollywood Reporter, был на вершине поп-культуры после того, как в январе 1966 года он сыграл в телесериле «Бэтмен». Воплощенный им образ супергероя и его альтер-эго, Брюс Уэйн, стали культом.

Однако после закрытия «Бэтмена» актер много лет безуспешно пытался найти работу. С 2000 года он озвучивал в мультсериале «Гриффины» мэра вымышленного города Куахога, которого звали так же, как и самого артиста — Адам Уэст.

На большом экране артист также играл в фильме Пола Ньюмана «Молодые филадельфийцы» (1959), был одним из первых двух людей на красной планете в картине «Робинзон Крузо на Марсе» (1964), а также внес свой бархатный голос в анимационную картину Стива Мура «Всадник без головы» (1997), которая позже была номинирована на «Оскар» как лучший короткометражный фильм.