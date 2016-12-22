Джонсон прокомментировал сообщения о планах сменить Мэй на посту премьера

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал сообщения о своих возможных планах сменить Терезу Мэй в должности премьер-министра страны «чушью» издания Mail on Sunday. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

«Ерунда Mail on Sunday», — заявил он, отметив, что поддерживает Мэй. «Давайте продолжим работать», — заключил министр.

Ранее, 10 июня, издание Mail on Sunday со ссылкой на близкий к Джонсону источник сообщило о том, что глава Министерства иностранных дел Великобритании хочет занять пост премьер-министра королевства вместо Мэй. При этом, по данным собеседников издания, каких-либо шагов, чтобы сделать это, Джонсон не собирается предпринимать до тех пор, пока Мэй находится у власти.

Однако факт, что сторонники главы МИД Великобритании все активнее будут выступать с заявлениями о «достоинствах» Джонсона, как писала Mail on Sunday, в резиденции Мэй на Даунинг-Стрит​ будет рассматриваться как «дестабилизирующий».​

Также газета уточняла, что, по ее информации, 9 июня после оглашения результатов досрочных парламентских выборов представители британского правительства связались с Джонсоном и выразили ему «поддержку, если он выступит против Мэй».​

Голосование состоялось в Великобритании 8 июня. Оно произошло по инициативе Мэй, которая перед началом переговоров с Брюсселем по Brexit приняла решение распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство.

Однако по итогам выборов Консервативная партия его потеряла. По результатам голосования она набрала 318 мест в 650-местной палате общин. Лейбористы, в свою очередь, получили 262 мандата, Шотландская национальная партия — 35 мест, а Либерально-демократическая партия - 12. Остальные партии и независимые кандидаты получили 23 мандата в британском парламенте.