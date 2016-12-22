Полиция отпустила оппозиционера Вячеслава Мальцева

Сотрудники правоохранительных органов отпустили задержанного ранее оппозиционера Вячеслава Мальцева, сообщил на своей странице в Twitter активист Сергей Окунев.

Политик, по его данным, утверждает, что в настоящее время у него «все хорошо» и он «всех благодарит». «Полицейские отказались писать левые рапорта, и поэтому он [Мальцев] на свободе», — пояснил Окунев, заметив однако, что в отделении полиции все еще находятся другие соратники оппозиционера.

​За содействие в освобождении Мальцева он поблагодарил организацию «Открытая Россия», а также адвоката этого движения Сергея Бадамшина и его координатора Марию Баронову.

«Все. Мальцева отпустили. История фантастическая», — также сообщил в своем микроблоге Twitter основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский. По его данным, всего в ходе обысков в подмосковном доме оппозиционера было задержано десять человек. «Профилактируют» перед 12 июня. Будни автократии», — отмечал он.

О задержании Вячеслава Мальцева стало известно ранее, в ночь на 11 июня. В ОВД сотрудники правоохранительных органов забрали его в ходе обысков в его доме в деревне Лохино в подмосковном Одинцовском районе.​ Эти следственные действия, как уточнял РБК пресс-секретарь «Партии националистов» Денис Романов, были связаны с возбужденным ранее уголовным делом о применении насилия к представителю власти в ходе митинга в Москве 26 марта.

Вместе с Мальцевым, по словам Романова, тогда так же были задержаны все, находившиеся в момент обысков в доме, в том числе активист Алексей Политиков, которого, как пояснял собеседник РБК, одного повезли в московский Следственный комитет на допрос.