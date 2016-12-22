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Колокольцев сообщил подробности операции по ликвидации стрелка в Кратово
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Колокольцев сообщил подробности операции по ликвидации стрелка в Кратово
Общество, 01:10
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Колокольцев сообщил подробности операции по ликвидации стрелка в Кратово

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, во время спецоперации ранил четырех спецназовцев, об этом журналистам, как передает ТАСС, рассказал прибывший на место происшествия глава МВД России Владимир Колокольцев.

Однако все ранения, как уточнил министр, «легкие». «Здоровью [пострадавших сотрудников органов правопорядка] ничего не угрожает», — пояснил он, заметив, что злоумышленник, после того, как его заблокировали силовики, оказал сопротивление и «отстреливался» и «бросал гранаты на протяжении нескольких часов». «Всего было 14 взрывов», — уточнил Колокольцев.​

Теперь «оценку» действиям злоумышленника, по его словам, предстоит дать сотрудникам правоохранительных органов. Также следствие, как добавил глава МВД, «установит все мотивы» «кратовского стрелка».

«К сожалению, [в результате инцидента] пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия», — также, как пишет «РИА Новости», отметил Колокольцев. Министр пояснил, что личный состав полиции и Росгвардии работал в «сложных условиях». При этом «дополнительные сложности», по мнению главы ведомства, создало наступление темного времени суток.

Территория проведения спецоперации, как уточнил Колокольцев, составила порядка «36 соток».

Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Ранее, в ночь на 11 июня, стало известно о ликвидации стрелка из Кратово. Стрельбу по прохожим в поселке мужчина устроил вечером 10 июня. По данным источника агентства «Интерфакс» в экстренных службах региона, злоумышленник страдал неким психическим расстройством и «во время обострений становился буйным». В результате происшествия в Кратово погибли четыре человека, еще два — получили ранения.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ, в частности, «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

На данный момент официальной информации о личности стрелка нет. Однако, по данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, стрелявший мужчина, по предварительным данным, являлся местным жителем, его звали Игорь Зенков. Прежде он, как уточнял собеседник агентства, служил в одном из подразделений МЧС и уволился по выслуге лет.

Теги: МВД , Владимир Колокольцев , Кратово , "кратовский" стрелок
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