При столкновении яхты и катера у берегов Крыма погибли два человека

В Черном море в районе Керчи столкнулись прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер, сообщается на сайте республиканского главка МЧС. В результате происшествия, как уточнил агентству «Интерфакс» помощник начальника крымского управления ведомства Владимир Иванов, погибли два человека, еще трое получили ранения.
Столкновение, по словам собеседника агентства, произошло в 200-300 метрах от берега. «У катера два двигателя. Суда не затонули, они на плаву», — пояснил Иванов.
На яхте, приписанной к порту в Керчи, по его данным, находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере «ТК 0393», в свою очередь, как уточнил помощник начальника республиканского главка МЧС, были четыре человека. «Дети, к счастью, не пострадали», — заявил Иванов.
В настоящий момент на месте происшествия, как рассказали «Интерфаксу», работают спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются. Проверку по факту произошедшего начала Южная транспортная прокуратура, рассказали ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
При этом позже, как сообщил агентству заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, по уточненным данным, в больницы после происшествия были госпитализированы четыре человека. «Женщине, которая находится в тяжелом состоянии, делают операцию. Двое из четырех доставленных в больницу с легкими травмами уже отпущены врачами», — добавил он.
Все пострадавшие, как уточнил Мельгазиев, являются местными жителями.