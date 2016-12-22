В Подмосковье задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева и его соратников

В ходе обысков в подмосковном доме оппозиционера Вячеслава Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района сотрудники правоохранительных органов задержали самого политика, а также нескольких его соратников. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь «Партии националистов» Денис Романов.
По его словам, с Мальцевым работники правопорядка задержали активиста Алексея Политикова и «других». «У всех отобрали телефоны», — пояснил Романов, добавив, что обыски в «народной квартире» партии проходят в рамках возбужденного ранее дела о применении насилия к представителю власти в ходе митинга в Москве 26 марта.
Прежде по другому эпизоду дела об этой акции судили самого Мальцева. Политик был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. Политиков же, в свою очередь, как уточнил собеседник РБК, по версии следствия, «был одним из тех людей, которые препятствовали задержанию Мальцева 26 марта».
В настоящий момент активиста, как рассказал представитель «Партии националистов», везут на допрос в столичный Следственный комитет. «Политикова одного везут в СК. Всех остальных, кто был на квартире, включая Мальцева, везут в ОВД по Одинцовскому району», — пояснил Романов.