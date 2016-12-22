Автомобиль въехал в группу пешеходов у центрального вокзала Амстердама

У центрального вокзала Амстердама автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, в результате восемь человек получили травмы, двое из них – серьезные, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
Полиция также сообщает, что водитель задержан и допрошен. По первоначальным показаниям задержанного, наезд был совершен непреднамеренно. Расследование случившегося продолжается.
Местный телеканал AT5 News сообщает, что происшествие случилось после того, как к водителю подошли полицейские, поскольку он остановился в неположенном месте. Убегая от полиции на высокой скорости водитель выехал на площадь перед вокзалом, наехал на людей и врезался в стену у входа в метро.