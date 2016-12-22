В аэропорту Кельна экстренно сел летевший из Лондона в Любляну самолет

В аэропорту Кельн/Бонн экстренно приземлился лайнер, следовавший по маршруту Лондон — Любляна, сообщается на сайте воздушной гавани.
В связи с этим, по данным пресс-службы, «внепланово» была полностью остановлена работа всего аэропорта. Также из-за инцидента, как рассказали представители воздушной гавани, по меньшей мере шесть рейсов были перенаправлены в другие аэропорты и произошли задержки с вылетами.
Инцидент, как уточняется в сообщении на сайте воздушной гавани, произошел около 18:30 по местному времени. Причиной экстренной посадки, по данным пресс-службы, стал «подозрительный разговор на борту» лайнера, о котором был проинформирован командир самолета.
В этот момент в лайнере находился 151 пассажир. После посадки, как рассказали представители аэропорта, все они благополучно покинули самолет и были доставлены в транзитную зону воздушной гавани. Информации о пострадавших в результате произошедшего не было.