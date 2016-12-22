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В аэропорту Кельна экстренно сел летевший из Лондона в Любляну самолет
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В аэропорту Кельна экстренно сел летевший из Лондона в Любляну самолет
Общество, 10 июн, 23:34
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В аэропорту Кельна экстренно сел летевший из Лондона в Любляну самолет

В аэропорту Кельн/Бонн экстренно приземлился лайнер, следовавший по маршруту Лондон — Любляна, сообщается на сайте воздушной гавани.

В связи с этим, по данным пресс-службы, «внепланово» была полностью остановлена работа всего аэропорта. Также из-за инцидента, как рассказали представители воздушной гавани, по меньшей мере шесть рейсов были перенаправлены в другие аэропорты и произошли задержки с вылетами.

Инцидент, как уточняется в сообщении на сайте воздушной гавани, произошел около 18:30 по местному времени. Причиной экстренной посадки, по данным пресс-службы, стал «подозрительный разговор на борту» лайнера, о котором был проинформирован командир самолета.

В этот момент в лайнере находился 151 пассажир. После посадки, как рассказали представители аэропорта, все они благополучно покинули самолет и были доставлены в транзитную зону воздушной гавани.​ Информации о пострадавших в результате произошедшего не было.

Теги: Лондон , экстренная посадка , Бонн , Кельн , Самолет , Любляна
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