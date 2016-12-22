В Канаде умер создатель Гавайской пиццы с ананасом

В канадском городе Онтарио умер повар и бизнесмен Сэм Панопулос, который считается изобретателем Гавайской пиццы с ананасом. Ему было 83 года, сообщает The Guardian.

Сэм Панопулос родился в 1934 году в Греции. В 50-х годах эмигрировал в Канаду. Вместе со своими братьями начал работать в ресторанном бизнесе. В процессе работы он экспериментировал с разными начинками для пиццы. Результатом одного из таких экспериментов стала пицца с ананасом, ветчиной и беконом. Пицца была назвала Гавайской в честь марки консервированных ананасов, которые использовались в приготовлении блюда.

В феврале 2017 года президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что запретил бы добавлять ананасы в пиццу, если бы имел такую возможность. Спустя некоторое время, как отмечает издание, он разъяснил свою точку зрения в Facebook. Он отметил, что любит ананасы, но не в пицце. Йоуханнессон добавил, что не «имеет права принимать законы, которые запретили бы человеку добавлять ананасы в их пиццу». «Я рад, что я не имею такой ​​власти», — писал Йоуханнессон