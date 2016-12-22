МИД назвал фейком статью Die Welt о российской пропаганде в RT и Sputnik

МИД России назвал фейком публикацию немецкого издания Die Welt о том, что российский телеканал Russia Today (RT) и информагентство Sputnik занимаются пророссийской пропагандой. Заявление МИДа было опубликовано на сайте ведомства.
По данным МИДа, в статье Die Welt, опубликованной 31 мая, говорится о том, что RT и Sputnik занимаются «примитивной пророссийской государственной пропагандой», а не журналистикой. По данным ведомства, издание призвало бойкотировать данные российские СМИ.
В российском МИДе отметили, что журналисты RT и Sputnik имеют «официальную аккредитацию» в Германии и «осуществляют свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с законодательством». Там добавили, что работа российских изданий абсолютно «законна и легитимна», претензий к ним со стороны властей «не поступало».
МИД занес статью Die Welt в раздел «недостоверных публикаций». Ведомство также обратилось к изданию с вопросом: «Уместно ли обвинять другие издания в журналистской профнепригодности, когда сами сотрудники Die Welt связаны обязательством «поддерживать Трансатлантический союз и солидарность в обществе свободных ценностей с США?»
В конце мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает RT и Sputnik «органами пропаганды». «Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — заявил французский лидер в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.