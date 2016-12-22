МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Во второй половине субботы, 10 июня, в Москве ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте главного управления МЧС по Москве.
По данным ведомства, с 15:00 до 00:00 в столичном регионе ожидаются гроза, дождь, и ветер порывами до 15 м/с.
В МЧС предупредили, что во время дождя возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждения кровель домов и слабо укрепленных рекламных конструкций. В ведомстве посоветовали обходить шаткие строения и по возможности парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Сильнейший за последние годы ураган обрушился на Москву 29 мая. Порывы ветра местами достигали 25 м/с. Из-за повреждения линий электропередач без электричества в Московской области остались 18,3 тыс. человек.
Жертвами урагана стали 16 человек. Из них 11 погибли в Москве, еще четверо — в Подмосковье. Сергей Собянин заявил, что власти выплатят по 1 млн руб. семьям погибших от урагана.