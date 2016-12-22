Киев назвал срок подачи апелляции по долговому спору с Россией на $3 млрд

Украинские власти намерены до 23 июня подать апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по спору с Россией о долге на $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

«На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Уильям Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня по 23 июня 2017 года)», — говорится в заявлении.

Ранее Минфин страны отмечал, что на прошедшем в конце мая заседании суда арбитраж рассмотрел просьбу украинской стороны о приостановке решения о выплате России $3 млрд с процентами до завершения рассмотрения приговора. Так, заседание Апелляционного суда пройдет не раньше 2018 года, говорилось в сообщении.

В конце марта Высокий суд Лондона отказал Украине в полноценном рассмотрении спора с Россией по долговым обязательствам. В российском Министерстве финансов назвали такое решение победой и заявили, что оно несет окончательный характер.

Речь идет об иске доверительного управляющего Министерства финансов России по выпуску спорных облигаций The Law Debenture Trust Corp. к украинскому правительству, который российская сторона подала в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года. Финансовое ведомство потребовало взыскать с Украины долг и проценты по кредиту, который Москва дала Киеву в конце 2013 года,​ во времена президентства Виктора Януковича. Украина должна была уплатить долг до конца 2015 года, но не смогла этого сделать, объявив дефолт и мораторий на выплату этого долга. Киев предлагал реструктурировать долг на условиях как для коммерческих кредиторов, но Москва это предложение отвергла, заявив, что не согласится на списания по этому долгу.