В Чите арестовали распространителя конфет «Бешеная пчелка» с наркотиками

Суд в Чите арестовал подростка, который распространял наркотики под видом конфет «Бешеная пчелка». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, подросток проходит по уголовному делу по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), которое было возбуждено ранее. По версии следствия, подозреваемый сбыл 17-летнему

подростку синтетическое наркотическое вещество под видом конфет. Подросток употребил наркотики с четырьмя детьми 17, 14, 12 и 4 лет. Через несколько часов дети были госпитализированы с отравлением, отметили в СК.

Во время обысков в квартире подозреваемого было обнаружено более 11 г​ синтетических наркотиков. Как отметили в ведомстве, они совпадают с наркотическими веществами, обнаруженными на конфетных обертках.

В отношении подростка было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков, совершенные в крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.