В Харькове из гранатомета обстреляли здание

В Харькове неизвестные из гранатомета обстреляли офисный центр, сообщает пресс-служба национальной полиции Харьковской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел на улице 23 серпня. огонь из гранатомета злоумышленники открыли по строящемуся зданию, в котором не было посетителей. На стене здания остался след от выстрела.

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По ней преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В декабре в Харькове неизвестные обстреляли из гранатомета квартиру депутата Верховной рады от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого. Партия потребовала раскрыть преступление от полиции и Генеральной прокуратуры страны.

Ранее в субботу, 10 июня, во дворе частного жилого дома в Киеве взорвалась граната. При взрыве никто не пострадал, здание получило повреждения.