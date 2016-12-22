МВД предупредило о жесткой реакции в случае нарушений на акции 12 июня

В случае если на санкционированной 12 июня на проспекте Сахарова акции оппозиции будут допущены нарушения, полиция будет готова на них жестко реагировать. Об этом говорится в сообщении столичного управления МВД.
В полиции заявили о возможности провокаций на согласованном митинге. «В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по городу Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона», — заявили в МВД.
В сообщении подчеркивается, что «столичная полиция будет жестко реагировать на правонарушения».
Митинг на проспекте Сахарова 12 июня был согласован мэрией Москвы с организаторами, Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Изначально организаторы планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд, однако после обсуждения с администрацией согласились на предложенный властями маршрут. В Санкт-Петербурге аналогичную акцию согласовать не удалось.