Мурад Амриев рассказал о данных ему гарантиях безопасности в Чечне

Боец ММА Мурад Амриев завил, что вопрос с безопасностью пребывания в Чечне его самого и его семьи решен. По его словам, ему были даны соответствующие гарантии, передает ТАСС.

Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Грозном. «На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет. Нам дали такое слово. С момента моей передачи и по сегодняшний день никто меня не тронул и даже словом не обидел», — заявил спортсмен.

В ответ на вопрос о его спортивном будущем, Амриев сказал, что пока не уверен в том, хотел бы он продолжать спортивную карьеру в Чечне. «В первую очередь мне нужно решить вопрос с уголовным делом, возбужденным против меня», — пояснил он.

Боец ММА Мурад Амриев в 2013 году обратился в Комитет по предотвращению пыток (КПП) и пожаловался на незаконное задержание и пытки, которые применяли к нему сотрудники правоохранительных органов Чечни. После этого он покинул республику и продолжил карьеру за рубежом.

Амриева задержали в Брянске 5 июня. Он был подан в розыск чеченской полицией по обвинению в использовании подложных документов. Как пояснил сам Амриев, в его паспорте была опечатка. Позднее он покинул отделение полиции в Брянске, однако вновь был задержан в Белоруссии. Белорусские власти передали его России.

Правозащитники и родные Амриева высказывали опасения, что после передачи он может подвергнуться давлению со стороны чеченских правоохранительных органов. Накануне, 9 июня, он был освобожден из-под стражи.