В Иране задержали восемь подозреваемых в причастности к атакам в Тегеране

Правоохранительные органы Ирана задержали восемь человек. подозреваемых в причастности к двойному теракту в Тегеране. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Семеро из них были задержаны в городе Фардис в провинции Альборз на севере страны, еще один был взят полицией в городе Кередж.
Ранее, в пятницу в Иране задержали 41 человека по подозрению в причастности к атакам. В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили у задержанных большое количество взрывчатки, оружия и материалов для изготовления бомб. По версии властей, все задержанные связаны с экстремистским подпольем.
Нападения террористов в столице Ирана прошли в среду, 7 июня. Боевики напали на здание парламента страны и мавзолей аятоллы Хомейни.
Все пятеро участников нападений были ликвидированы. В результате терактов погибли 16 человек, 43 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».