Пентагон показал фото перехвата бомбардировщиков ВВС США российским Су-27

Американское военное ведомство опубликовало фотографию, на которой запечатлен перехват группы бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27. В Пентагоне отметили, что перехват прошел «в безопасной форме»

Пентагон опубликовал фотографии, сделанные в момент перехвата российским истребителем группы американских стратегических бомбардировщиков над Балтикой. Они были размещены в официальном Twitter ведомства.

Фотографии были сделаны накануне. На них видно, как российский истребитель на близком расстоянии сопровождает группу самолетов из двух сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 Lancer, бомбардировщика B-52 и самолета-дозаправщика КС-135.

​«Фотобомба! Российский Су-27 «Фланкер» (обозначение истребителя по кодификации НАТО. — РБК) попал в наш кадр во время боевого вылета на учениях BALTOPS. Перехват был произведен в безопасной форме», — говорится в сообщении.

Как сообщал накануне «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, три стратегических бомбардировщика американских ВВС вылетели с авиабазы Фэфорд в Великобритании. На Балтике они произвели полет неподалеку от рубежей Калининградской области. На их перехват был направлен истребитель Су-27 с авиабазы неподалеку от Калининграда.

Официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис назвал перехват, произведенный российским самолетом, «безопасным и профессиональным». передает CBS.

Российский Су-27 ранее на этой неделе уже производил перехват американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтикой. Это произошло 6 июня. истребитель сопроводил самолет ВВС США и вернулся на базу, после того, как тот удалился.

Международные военно-морские учения Baltic Operations (​BALTOPS) с участием американских военных начались в Балтийском море в начале июня и продлятся до 20 июня. В них принимают 14 стран НАТО, а также государства, не входящие в альянс — Финляндия и Швеция.