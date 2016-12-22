Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

В Великобритании задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в Лондоне. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.

​Задержание прошло в ночь на 10 июня лондонском районе Баркинг. В нем принимали участие сотрудники контртеррористического управления. В сообщении полиции отмечается, что обыски жилых домов по адресам подозреваемых продолжаются.

Под стражей в Великобритании в связи с ходом расследования теракта остаются шесть человек, задержанные с 5 по 9 июня. Четверо из них были задержаны в районе Илфорд. Именно там находится спортзал, в котором занимались исполнители теракта.

На следующий день после теракта, 4 июня, полиция задержала 12 человек. Однако через два дня они были освобождены без предъявления обвинений.

Теракт в центре Лондона произошел в ночь с 3 на 4 июня. Он стал третьим террористическим актом в Великобритании за последние несколько месяцев, наряду с атакой на Вестминстерском мосту и взрывом в Манчестере.

Трое террористов на фургоне врезались в пешеходов, после чего напали на них с ножами. Все участники атаки были застрелены полицией. Жертвами нападения стали восемь человек, более 50 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».