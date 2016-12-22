Обвинявшая Полански в изнасиловании женщина попросила суд закрыть дело

Саманта Геймер, которая обвиняла Романа Полански в том, что он ее изнасиловал в 13-летнем возрасте, попросила суд закрыть дело в отношении кинорежиссера, сообщает «Би-би-си».

«Я хотела бы очень вас попросить сделать это ради меня, сделать это из сострадания ко мне», — заявила Геймер. Она указала, что не хотела бы заключения для 83-летнего режиссера.

Ранее женщина уже заявляла, что простила Полански за изнасилование, которое произошло 40 лет назад.

По итогам судебного разбирательства в Лос-Анджелесе обсуждается вопрос, стоит ли аннулировать международный ордер на арест Полански.

Режиссер дважды оказывался в тюрьме из-за обвинений в сексуальных домогательствах к 13-летней Геймер. Последний раз это произошло в 2009 году в Швейцарии. Полански тогда провел за решеткой несколько месяцев, после чего был переведен под домашний арест. При этом власти Швейцарии отказали США в экстрадиции режиссера.