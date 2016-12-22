Суд в Бразилии оправдал президента по делу о финансовых нарушениях
Политика, 05:55
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Суд в Бразилии оправдал президента по делу о финансовых нарушениях
Высший избирательный суд Бразилии оправдал президента страны Мишела Темера по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2014 году. Тогда президентом избрали Дилму Руссефф, а Темер претендовал на пост вице-президента, передает Reuters.
По информации агентства, за прекращение разбирательства в отношении бразильского президента проголосовали четыре судьи, еще трое — против.
Если бы суд признал нарушения в предвыборной кампании Темера, итоги тех выборов могли объявить недействительными, а самого президента — отправить в отставку, отмечает Reuters.