Путин рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках, сообщает телеканал CNN.

В разговоре с российским лидером Стоун спросил, любит ли Путин своих внуков. «Путин ответил, что любит их, однако признал, что у него не хватает времени, чтобы играть с ними», — пишет CNN.

Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» телеканал Showtime покажет 12 июня. В России права на его трансляцию приобрел «Первый канал», фильм будут показывать 19-22 июня.

Всего будет показано четыре части. Как отмечал Стоун, он задумал фильм «не столько как документальную картину, сколько как сеанс вопросов и ответов».



О своем намерении снять фильм про российского президента режиссер впервые заявил осенью 2014 года. Тогда Стоун отмечал, что хочет взять у Путина интервью для того, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».













