Трамп выразил Мэй поддержку в связи с парламентскими выборами в Британии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил ей «горячую поддержку» в связи с прошедшими парламентскими выборами в Великобритании. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на представителя Белого дома.
Вместе с тем американский президент «подчеркнул свою приверженность особым отношениям между США и Великобританией», рассказал он. В разговоре с Мэй Трамп также отметил, что готов работать с ней над общими целями и задачами на протяжении последующих лет, добавил представитель Белого дома.
Досрочные парламентские выборы в Великобритании прошли 8 июня. Консервативная партия во главе с Терезой Мэй потеряла большинство в парламенте, набрав меньше половины голосов. По итогам выборов партия премьер-министра набрала 318 мест в 650-местной палате общин.
Лейбористская партия Великобритании получила 262 мандата, а Шотландская национальная партия — 35 мест. Четвертое место заняла Либерально-демократическая партия, набрав 12 мест. Другие партии и независимые кандидаты получили 23 места в британском парламенте.