В Туле волонтера штаба Навального арестовали за публикацию видеоролика

В Туле волонтера штаба основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ​Ивана Полукарова арестовали на семь суток из-за публикации в соцсети видеоролика. Об этом изданию ​«ОВД-Инфо» сообщил ​координатор регионального штаба Дмитрий Николаев.

По его словам, произошедшее было связано с тем, что ранее на своей странице «ВКонтакте» Полукаров опубликовал видео под названием «Я русский оккупант», в котором утверждается, что Россия «исторически оккупировала» территории соседних государств. В одном из кадров на этой видеозаписи, как пояснил Николаев, видна нацистская свастика. В связи с этим Полукарова, по словам координатора тульского штаба Навального, «обвинили в демонстрации нацисткой символики».

При этом, как подчеркнул Николаев, ни сам активист, ни его адвокаты не могут получить материалы дела. Задержан активист был, как напоминает издание, 8 июня. По данным координатора штаба в Туле, сотрудники правоохранительных органов отвезли его в отделение полиции прямо с работы.

Прежде Полукаров, как уточнил Николаев, уже привлекался к ответственности за публикацию в социальных сетях. По словам Николаева, ранее волонтера штаба 26 марта задержали за «некую публикацию» во «ВКонтакте». Ее активист сделал в 2014 году. Тогда Полукарова арестовали на пять суток.