Отправленный в Чечню боец ММА вышел на связь с родителями

Задержанный в Белоруссии и переданный сотрудникам чеченских правоохранительных органов чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурад Амриев связался с родителями. Об этом РБК сообщила мать спортсмена Роза.

По ее словам, Амриев вышел с ней на связь в 20:20 мск. В это время, как уточнила собеседница РБК, ей позвонила женщина, которая представилась членом совета по правам человека Чечни Хедой Саратовой. «Она сказала, что она рядом с сыном в Старопромысловском отделе полиции в Грозном», — пояснила Роза Амриева, добавив, что, по данным Саратовой, с переданным чеченским полицейским спортсменом «все хорошо».

«Потом две минуты поговорили с сыном. Мурад сказал, что с ним все в порядке и переживать за него не стоит», — заключила мать борца.

При этом, как рассказала РБК сама Саратова, в настоящий момент Амриев говорит со следователем. «Мурад рядом со мной», — пояснила она, заметив, что сейчас «следователь задаст [спортсмену] несколько вопросов про паспорт, где якобы опечатка».

Потом чемпиона мира по ММА, как уточнила собеседница РБК, передадут родственникам. «Он сейчас обсуждает с матерью детали встречи», — уточнила Саратова, заметив, что она находится рядом с Амриевым «с момента, как [его] доставили в Старопромысловский отдел полиции в Грозном». Это, по ее словам, произошло «пару часов назад».

Также член совета по правам человека Чечни рассказала РБК, что следователи планируют разобраться, почему спортсмена «были вынуждены» экстрадировать из Белоруссии.

Ранее 9 июня стало известно о том, что родители Амриева написали письмо главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову и омбудсмену Татьяне Москальковой. В своем обращении они просили их разобраться в деле сына.

В Чечне борец разыскивается по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта. По данным стороны защиты спортсмена, Амриев «абсолютно легально» получил паспорт, в котором была ошибка в годе рождения. По этому факту сотрудники правопорядка Чечни возбудили уголовное дело. 5 июня спортсмен был задержан в Брянской области. Однако представители регионального главка МВД на следующий день, как сообщил РБК адвокат Амриева Петр Заикин, его отпустили.

Но 8 июня боец был задержан уже белорусскими пограничниками в городе Добруше. После этого его передали чеченским полицейским.