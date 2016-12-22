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При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека
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При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека
Общество, 21:12
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При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека

В жилом многоэтажном доме на улице Удальцова в Москве произошел пожар, сообщает корреспондент РБК.

Возгорание, по его данным, произошло в квартире на восьмом этаже дома, из нее вырывается открытый огонь. Эту информацию РБК подтвердили в столичном главке МЧС. Данные о пожаре в жилом доме, как уточнили спасатели, поступили в дежурную часть в 19:34 мск.

Фото: Илья Рождественский / РБК

Площадь возгорания, как добавили представители ведомства, в настоящий момент уточняется. «Сейчас на месте работает десять единиц техники», — рассказали в пресс-службе.

Затем в министерстве сообщили о том, что пожар на улице Удальцова ликвидирован. «Пострадали два человека, их состояние знают медики», — отметили спасатели, подчеркнув также, что при тушении возгорания из соседних квартир было спасено три человека.

При этом по данным источников ТАСС и агентства «Москва» в экстренных службах города, в результате пожара в доме погибли два человека.

Причина возгорания, как пояснил РБК дежурный пресс-службы главного управления МЧС Москвы, в данный момент устанавливается.​

Теги: Москва , жилой дом , Пожар
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