В порту Ниццы начали искать бомбу на грузе для круизного лайнера

В порту Ниццы начали искать бомбу, которая может находиться на грузовом поддоне для круизного лайнера Azamara Quest. Об этом сообщает портал Nice-Matin.

По данным издания, сообщения о бомбе в порту поступили в 15:00 по местному времени. Груз должны были доставить на круизный лайнер Azamara Quest. Корабль вышел из порта Барселоны и сделал остановку в порту Ниццы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Круизный лайнер Azamara Quest — судно, принадлежащее компании Azamara Club Cruises. Компания является «дочкой» второй по величине круизной компании в мире Royal Caribbean Cruises Ltd. Судно было построено в 2000 году. Длина — 181 м. Ширина — 26 м. Экипаж — 408 человек. Лайнер может перевозить 702 пассажира.