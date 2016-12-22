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На акциях 12 июня власти Москвы установят распознающие лица камеры
Общество, 19:06
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На акциях 12 июня власти Москвы установят распознающие лица камеры

​Для обеспечения в Москве мер безопасности при проведении мероприятий в День России 12 июня власти столицы пообещали установить в городе видеокамеры с функцией идентификации личности. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

По его словам, такие технологии будут использоваться в столице впервые.

«Мероприятий в городе запланировано много», — пояснил собеседник «Интерфакса», добавив, что система видеокамер, которую власти Москвы планируют установить 12 июня, предусматривает функцию «распознавание портрета». «Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций», — заключил глава департамента.

Ранее, 7 июня, столичная мэрия согласовала Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) антикоррупционный митинг 12 июня. Акция пройдет на проспекте Академика Сахарова. По мнению организаторов, она должна стать продолжением предыдущей серии митингов, прошедших в более чем 100 городах России 26 марта. Тогда на оппозиционные акции против коррупции по всей стране вышли несколько тысяч человек.

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Также на 12 июня в столице, как сообщал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, запланировано проведение более 150 мероприятий, приуроченных ко Дню России. Наиболее крупные из них, по словам Печатникова, должны состояться на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», а также на Триумфальной и Красной площадях. Там, согласно официальной программе мероприятий, пройдут гала-концерт фестиваля «Щит и лира», музыкальный фестиваль «Россия» и культурно-развлекательная программа с экспозицией Третьяковской галереи «Искусство XX века».

Обеспечивать общественный порядок и безопасность в праздничные дни, как уточнял заммэра, «будут свыше 8,7 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников».

Теги: Москва , видеокамеры , 12 июня
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