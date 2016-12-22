Оливер Стоун называл имена подходящих на роль Путина актеров

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал в интервью изданию The New York Post, какие актеры по его мнению могли бы исполнить роль президента России Владимира Путина.

«На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он», — отметил Стоун. Кроме Реннера, роль Путина по мнению Оливера Стоуна мог бы исполнить Леонардо Ди Каприо. «Ди Каприо мог бы выглядеть как Путин — и он бы также смог сыграть Ленина», — заявил режиссер.

Стоун также рассказал, что не собирается снимать художественный фильм про Путина. «Я не думаю, что у меня хватило бы мужества. Иногда после того, как я посмотрю то, что получилось, я не уверен в том, что еще могу выразить», — заявил он

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан телеканалом Showtime 12 июня. В России права на его трансляцию приобрел «Первый канал».

В преддверии премьеры ранее были опубликованы отрывки из этого фильма. В одном них российский лидер рассказывает о своей системе охраны, в другом — об отношении к Эдварду Сноудену, в третьем — о том, что в 2000 году он предлагал президенту США Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. В еще одной части Путин отвечает на вопрос Стоуна о том, кто, по его мнению, мог бы пережить военный конфликт между США и Россией.