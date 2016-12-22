Генштаб заявил о «фактически остановленной» гражданской войне в Сирии

В Сирии «фактически остановлена» гражданская война. Об этом, как говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны, в ходе брифинга заявил ​начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, это удалось сделать после того, как в Астане 4 мая подписали соглашение о создании зон деэскалации. В настоящий же момент, по информации начальника главного оперативного управления российского Генштаба, в освобожденные города возвращается мирное население. Также в Сирии, как пояснил Рудской, «активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения» и транспортные узлы. Помимо этого водой, как рассказал генерал-полковник, в Сирии наполняются каналы системы орошения сельскохозяйственных угодий.

«Ремонтируются школы, чтобы максимальное число детей могло продолжить учебный процесс», — добавил он.

Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии был подписан в Астане представителями России, Ирана и Турции 4 мая. Эти зоны, согласно документу, должны были появиться в местах соприкосновения правительственных войск с отрядами вооруженной оппозиции до конца мая.

Кроме того, в ходе предыдущих переговоров сторон в Астане по сирийскому урегулированию, которые состоялись в январе, феврале и марте, Россия, Турция и Иран также согласовали положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в республике.​