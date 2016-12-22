Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,73 EUR Нал. 64,13 63,52 USD Бирж. 57,00 +0,08 EUR Бирж. 63,70 -0,11 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1875,92 +0,09% РТС 1036,64 -0,18% Brent 47,85 -0,04% DJIA 21182,53 +0,04% Nasdaq 6321,76 +0,39% FTSE 7505,90 +0,75%
Созданная после указа Порошенко соцсеть заявила о 100 тыс. пользователей
Лента новостей
Родители переданного Чечне чемпиона по боям ММА обратились в СПЧ 16:24, Политика Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева 16:06, Бизнес Умер первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселев 15:58, Общество Будущее здравоохранения: большие данные, облака и искусственный интеллект 15:57, РБК и Phillips Вратарь «Спартака» и бывший капитан красно-белых перешли в «Ростов» 15:38, Спорт Набиуллина исключила вероятность деноминации рубля 15:30, Финансы Все заявки на строительство заводов по сжиганию мусора подала одна фирма 15:29, Бизнес  В ШОС приняли Индию и Пакистан 15:28, Политика Петербургский вуз призвал студентов не выходить на акции Навального 15:25, Общество Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал» 15:19, Политика Суд отказал ФСБ в аресте фигуранта по делу саентологической церкви 15:16, Общество Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка 15:12, Финансы Госдума продлила полномочия Набиуллиной на пять лет 15:12, Экономика Британская королева разрешила Мэй сформировать правительство 15:11, Политика Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции 15:07, Фотогалерея  «Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущем СП с Repsol 14:50, Бизнес Жилье на миллион: сколько стоит аренда самых красивых квартир в Москве 14:46, Недвижимость Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня 14:42, Мнение «Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома» 14:39, Экономика Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ 14:39, Политика Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций 14:32, Общество Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах 14:24, Политика Поклонская показала документы на квартиру в Донецке 14:21, Политика Правила бизнеса. Volvo S90 против BMW 5-Series 14:13, Авто Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании 14:12, Политика Billa и «Азбуку вкуса» оштрафовали на сумму свыше 1,5 млн руб. в Москве 14:07, Бизнес СМИ показали снятое с квадрокоптера видео пожара на складе в Ярославле 14:03, Общество  Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд 13:58, Общество
Созданная после указа Порошенко соцсеть заявила о 100 тыс. пользователей
Технологии и медиа, 16:28
0
Созданная после указа Порошенко соцсеть заявила о 100 тыс. пользователей

В новой украинской социальной сети Ukrainians, которую запустили после блокировки российских ресурсов, за пять дней зарегистрировались более 100 тыс. пользователей, об этом сообщается на официальной странице платформы в Facebook.

Теперь, как рассказала агентству «Интерфакс-Украина» сооснователь проекта Александра Струмчинская, соцсеть планирует планирует внедрить на свою платформу возможность поиска и добавления друзей. Это, как уточнила собеседница агентства, должно произойти 22 июня. А позже, 30 июня, пользователи Ukrainians, как рассказали изданию, получат возможность публиковать контент и делиться им.

В настоящий момент в новой украинской социальной сети можно только зарегистрироваться и сменить изображение профиля.

«На данный момент финансированием проекта занимается StartupSoft, но мы также рассматриваем возможность привлечение инвестиций в дальнейшем», — также сообщила Струмчинская, добавив, что сейчас соцсеть использует серверы Microsoft, имеет колумбийский домен .co. Сам же сайт Ukrainians, по ее словам, «хостится» в американском Денвере. «Это более удобно с финансовой точки зрения», — заметила соосновательница проекта, отметив однако, что в ближайшее время в социальной сети собираются перейти на украинский домен.

Первая версия соцсети, согласно информации на сайте Ukrainians, была представлена 3 июня. Завершить реализацию проекта StartupSoft планирует в течение последующих четырех месяцев.

Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей
Бизнес

Ранее, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении, в том числе, таких российских компаний, как «Яндекс», Mail.ru, а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Блокировку попавших в новый черный список сайтов крупнейшие мобильные операторы Украины — «Киевстар», «Vodafone-Украина» и Lifecell — начали с 18 мая.

Позже в связи с ограничениями «Яндекс» закрыл свои офисы в Киеве и Одессе, затем это также сделала компания Mail.ru, пообещав при этом своим сотрудникам работу в офисах в России.

Теги: Украина , соцсети , пользователи , Ukrainians
Главное
Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Бизнес
Материалы по теме
Более 60% украинцев не поддержали блокировку российских соцсетей Общество
СБУ нашла 800 антиукраинских групп в заблокированных российских соцсетях Политика
СМИ узнали о свободном доступе украинского кабмина к российским соцсетям Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку