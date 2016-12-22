Созданная после указа Порошенко соцсеть заявила о 100 тыс. пользователей

В новой украинской социальной сети Ukrainians, которую запустили после блокировки российских ресурсов, за пять дней зарегистрировались более 100 тыс. пользователей, об этом сообщается на официальной странице платформы в Facebook.

Теперь, как рассказала агентству «Интерфакс-Украина» сооснователь проекта Александра Струмчинская, соцсеть планирует планирует внедрить на свою платформу возможность поиска и добавления друзей. Это, как уточнила собеседница агентства, должно произойти 22 июня. А позже, 30 июня, пользователи Ukrainians, как рассказали изданию, получат возможность публиковать контент и делиться им.

В настоящий момент в новой украинской социальной сети можно только зарегистрироваться и сменить изображение профиля.

«На данный момент финансированием проекта занимается StartupSoft, но мы также рассматриваем возможность привлечение инвестиций в дальнейшем», — также сообщила Струмчинская, добавив, что сейчас соцсеть использует серверы Microsoft, имеет колумбийский домен .co. Сам же сайт Ukrainians, по ее словам, «хостится» в американском Денвере. «Это более удобно с финансовой точки зрения», — заметила соосновательница проекта, отметив однако, что в ближайшее время в социальной сети собираются перейти на украинский домен.

Первая версия соцсети, согласно информации на сайте Ukrainians, была представлена 3 июня. Завершить реализацию проекта StartupSoft планирует в течение последующих четырех месяцев.

Ранее, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении, в том числе, таких российских компаний, как «Яндекс», Mail.ru, а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Блокировку попавших в новый черный список сайтов крупнейшие мобильные операторы Украины — «Киевстар», «Vodafone-Украина» и Lifecell — начали с 18 мая.

Позже в связи с ограничениями «Яндекс» закрыл свои офисы в Киеве и Одессе, затем это также сделала компания Mail.ru, пообещав при этом своим сотрудникам работу в офисах в России.