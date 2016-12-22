Набиуллина исключила вероятность деноминации рубля

Центробанк России не планирует проводить деноминацию рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но планируется улучшить дизайн и защиту купюр, отметила она в ходе выступления в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Никакой деноминации не планировалось и не планируется», — заявила Набиуллина.

Депутаты в пятницу, 9 июня, рассматривали вопрос о продлении полномочий Набиуллиной в качестве главы Центробанка. Госдума утвердила ее в должности еще на пять лет.

Власти России ранее неоднократно заявляли об отсутствии планов проводить деноминацию. В 2008 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, заявил, что власти не планируют идти на такие шаги и что деноминация — «абсолютно бессмысленная вещь». В 2015 году Набиуллина «категорически» исключила возможность деноминации.

Последняя деноминация в России была проведена в рамках денежной реформы в 1998 году, тогда коэффициент составил 1000:1 (1 руб. нового образца соответствовал 1000 руб. старого).