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Петербургский вуз призвал студентов не выходить на акции Навального
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Петербургский вуз призвал студентов не выходить на акции Навального
Общество, 15:25
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Петербургский вуз призвал студентов не выходить на акции Навального

Ректорат Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова призвал студентов не участвовать в акции протеста против коррупции 12 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

В заявлении говорится, что, «по достоверной информации, в Вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального». По версии руководства вуза политик, «используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде».

Также в сообщении ректората отмечается, что массовые беспорядки и нарушения общественного порядка являются противоправными действиями и влекут «создание неуправляемой ситуации». В то же время ректорат напомнил студентам о том, что 12 июня в Петербурге пройдут официальные мероприятия в поддержку президента России Владимира Путина.

Власти Санкт-Петербурга отказали Алексею Навальному в проведении антикоррупционной акции 12 июня, сообщила «Интерфаксу» глава петербургского штаба политика Полина Костылева.

«Мы подали четыре разные заявки, в том числе на Марсово поле и площадь у Театра юного зрителя, заявили численность до 15 тыс. участников. Комитет по законности (комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. — РБК) выдал нам четыре отказа, в которых просит сократить число участников до 3 тыс. человек и перенести мероприятие в Удельный парк», — уточнила она. По ее словам, это место не подходит для проведения митинга.

Мэрия Москвы согласовала митинг Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом в своем Twitter сообщил сотрудник ФБК и член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков. Изначально в ФБК планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд. Власти Москвы предоставили фонду альтернативные площадки для митинга – проспект Академика Сахарова и улицу Перерва на юго-востоке столицы.

Митинги против коррупции пройдут 12 июня в крупных городах России.

Теги: Санкт-Петербург , митинги , акция 12 июня
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