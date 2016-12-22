Госдума продлила полномочия Набиуллиной на пять лет

Госдума на пленарном заседании 9 июня продлила полномочия главы Банка России (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной на пять лет. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Срок полномочий Набиуллиной истекал в конце июня 2017 года. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал кандидатуру Набиуллиной и предложил переизбрать ее на пост руководителя Банка России.
Президент России Владимир Путин в марте попросил Госдуму поддержать ее кандидатуру и продлить срок ее полномочий. По его словам, «совершенно очевидным» является то, что Центробанк под руководством Набиуллиной «сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике» и для стабильного развития банковского сектора.
Набиуллина занимает пост главы ЦБ с июня 2013 года.