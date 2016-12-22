Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций

Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил РБК, что его повторно задержали у здания Госдумы. «Одна из женщин на пикете продолжала держать наш плакат. К ней подошли сотрудники [полиции]. Я взял у нее плакат, чтобы предотвратить ее задержание, тогда задержали меня», — рассказал он.

Митрохин отметил, что находится в отделе МВД по Тверскому району. «Сейчас составляют протокол о том, что у меня были неправомерные действия, что я не имел права стоять c плакатом у Госдумы, хотя одиночные пикеты никто не отменял» — сказал он. По его словам, причиной задержания стало нарушение моратория президента России на проведение любых массовых акций из-за Кубка конфедераций по футболу.

Депутат должен будет явиться в суд 29 июня. «Там я буду отстаивать правовую позицию, в том, что распоряжения президента не могут отменять гражданских прав», — добавил он.

Ранее Сергей Митрохин был задержан на пикете против сноса домов по программе реновации. Об этом РБК заявил сам Митрохин. «Меня забрали вместе с Антоном Антоновым-Овсеенко. Но протест продолжается. Примерно 300 человек. Час назад пытались забрать женщину, но мы не дали ее забрать», — рассказал он.

Стихийный пикет противников реновации возле Госдумы прошел 9 июня. По информации активистки «Яблока» Юлии Галяминой, в пикете против реновации возле Госдумы принимали участие 400 человек. Полиция не применяла силу и просила митингующих разойтись с «несанкционированной акции».

Президент России Владимир Путин подписал указ 9 мая об усилении мер безопасности на объектах инфраструктуры, на которых будут проводиться чемпионат мира по футболу (с 25 мая по 25 июля 2018 года) и Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля 2017 года), сообщила пресс-служба Кремля. Указом установлено, что собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные со спортивными событиями, могут проводиться только после согласования с МВД России.