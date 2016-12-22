Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,73 EUR Нал. 64,13 63,51 USD Бирж. 56,94 +0,02 EUR Бирж. 63,67 -0,14 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1882,58 +0,45% РТС 1041,41 +0,28% Brent 47,95 +0,17% DJIA 21182,53 +0,04% Nasdaq 6321,76 +0,39% FTSE 7485,96 +0,48%
Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций
Лента новостей
Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня 14:42, Мнение «Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома» 14:39, Экономика Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ 14:39, Политика Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций 14:32, Общество Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах 14:24, Политика Поклонская показала документы на квартиру в Донецке 14:21, Политика Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании 14:12, Политика Billa и «Азбуку вкуса» оштрафовали на сумму свыше 1,5 млн руб. в Москве 14:07, Бизнес СМИ показали снятое с квадрокоптера видео пожара на складе в Ярославле 14:03, Общество  Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд 13:58, Общество Состояние основателя Alibaba Джека Ма выросло на $2,8 млрд за ночь 13:55, Бизнес МЧС проведет пенную атаку после взрывов бочек на складе в Ярославле 13:28, Общество У Киевского вокзала в Москве загорелся склад 13:25, Общество  Полиция сообщила об освобождении заложников в центре занятости Ньюкасла 13:15, Общество Леонид Слуцкий возглавил английский футбольный клуб 13:13, Спорт Более 20 человек погибли при теракте в иракском городе Эль-Мусайиб 13:13, Общество Сбербанк о развитии малого бизнеса: «Мы видим заметный рост» 13:13, РБК и Сбербанк Мэй согласует с Елизаветой II формирование парламента меньшинства 13:11, Политика Разыскиваемого чемпиона ММА Амриева передали чеченским силовикам 13:06, Политика  Тереза Мэй договорилась о формировании коалиционного правительства 13:00, Политика В Ярославле из-за пожара на складе начали взрываться бочки с топливом 12:44, Общество  Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет 12:42, Экономика Шестому задержанному по делу о митингах 26 марта предъявили обвинение 12:41, Общество Саудовская Аравия извинилась за инцидент перед отборочным матчем ЧМ-2018 12:40, Спорт  «Новая газета» узнала о содержании разыскиваемого в Чечне бойца ММА в ФСБ 12:34, Общество Россия поднялась в рейтинге стран с самым быстро дорожающим жильем 12:29, Недвижимость
Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций
Кубок конфедераций, 14:32
0
Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций

Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил РБК, что его повторно задержали у здания Госдумы. «Одна из женщин на пикете продолжала держать наш плакат. К ней подошли сотрудники [полиции]. Я взял у нее плакат, чтобы предотвратить ее задержание, тогда задержали меня», — рассказал он.

Митрохин отметил, что находится в отделе МВД по Тверскому району. «Сейчас составляют протокол о том, что у меня были неправомерные действия, что я не имел права стоять c плакатом у Госдумы, хотя одиночные пикеты никто не отменял» — сказал он. По его словам, причиной задержания стало нарушение моратория президента России на проведение любых массовых акций из-за Кубка конфедераций по футболу.

Депутат должен будет явиться в суд 29 июня. «Там я буду отстаивать правовую позицию, в том, что распоряжения президента не могут отменять гражданских прав», — добавил он.

Ранее Сергей Митрохин был задержан на пикете против сноса домов по программе реновации. Об этом РБК заявил сам Митрохин. «Меня забрали вместе с Антоном Антоновым-Овсеенко. Но протест продолжается. Примерно 300 человек. Час назад пытались забрать женщину, но мы не дали ее забрать», — рассказал он.

Стихийный пикет противников реновации возле Госдумы прошел 9 июня. По информации активистки «Яблока» Юлии Галяминой, в пикете против реновации возле Госдумы принимали участие 400 человек. Полиция не применяла силу и просила митингующих разойтись с «несанкционированной акции».

Президент России Владимир Путин подписал указ 9 мая об усилении мер безопасности на объектах инфраструктуры, на которых будут проводиться чемпионат мира по футболу (с 25 мая по 25 июля 2018 года) и Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля 2017 года), сообщила пресс-служба Кремля. Указом установлено, что собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные со спортивными событиями, могут проводиться только после согласования с МВД России.

Теги: Госдума , пикет , Сергей Митрохин , реновация
Главное
Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ Политика
Материалы по теме
Митрохина отпустили после задержания на пикете против реновации у Госдумы Политика
Митрохин рассказал о своем задержании на пикете около Госдумы Политика
Митрохин попросил Путина уволить Собянина за снос павильонов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку