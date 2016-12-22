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«Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома»
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«Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома»
Экономика, 14:39
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«Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома»

Компания «Арктик СПГ-1» («дочка» НОВАТЭКА) выиграла аукцион по Гыданскому газовому месторождению в ЯНАО. Итоговый платеж составил 2,26 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского.

По мнению Донского, разработка Гыданского месторождения позволит России выйти на «перспективный рынок» за счет растущего уровня потребления газа в развивающихся странах. При этом, отметил министр, реализация проекта потребует «колоссальных инвестиций».

Ранее в «Газпроме» сообщили РБК, что не будут участвовать в конкурсе на разработку Гыданского месторождения, так как не попадают под его условия. По словам члена правления «Газпрома» Всеволода Черепанова, под эти условия попадает «только одна компания в мире» — НОВАТЭК, которая имеет мощности по сжижению газа на Ямале и Гыдане.

Как сообщал РБК Сергей Донской, на участие в аукционе на Гыданское газовое месторождение подавали две компании — «дочки» НОВАТЭКа: «Арктик СПГ-1» и «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз». Эти компании внесли задаток в размере стартового платежа — чуть более 2 млрд руб., пояснил министр.

На торги был выставлен участок Гыданского газового месторождения площадью 3705,3 кв. км. Запасы газа в выставленном на аукцион участке оцениваются в 58,4 млрд куб. м по категории С1, 57,7 млрд куб. м по категории С2 и 361,4 млрд куб. м по категории С3. Запасы конденсата составляют 32 млн т.

Теги: «Газпром» , газовые месторождения , Гыданское месторождение , «Арктик СПГ-1»
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