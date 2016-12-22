Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании

Лейбористская партия Великобритании не пойдет на создание коалиции в парламенте Великобритании для формирования правительства. Об этом заявил член Лейбористской партии и теневой канцлер казначейства британского парламента Джон Макдоннелл, сообщает Reuters.

«Мы готовы служить стране и сформировать правительство меньшинства, потому что я не считаю стабильными Консервативную партию и премьер-министра», — заявил Макдоннелл, добавив, что считает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «хромой уткой».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась сформировать новое коалиционное правительство с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, сообщал The Guardian со ссылкой на источники.

Также Тереза Мэй проведет встречу с королевой Великобритании в Букингемском дворце в 12:30 по местному времени (14:30 мск). На встрече они обсудят формирование нового правительства по итогам прошедших досрочных парламентских выборов. По данным источников телеканала Sky News, состав нового правительства может быть объявлен уже в пятницу, 9 июня.

По итогам выборов в парламент Консервативная партия во главе с Терезой Мэй получила 318 мест, не сумев сохранить парламентское большинство. В прошлом созыве Консервативная пария обладала 330 местами. 261 место в новом созыве досталось Лейбористской партии, 35 мест — Шотландской национальной партии (SNP) и 13 мест — Либерально-демократической партии. Кроме того, другие партии и независимые кандидаты получили 23 места, включая одно место у представителя Партии зеленых.