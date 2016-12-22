СМИ показали снятое с квадрокоптера видео пожара на складе в Ярославле

Телеканал «Первый Ярославский» опубликовал видео пожара на топливном складе в Ярославле, снятое с квадрокоптера. На кадрах видно, как огнем охвачены несколько фур.

Видео: Телеканал Первый Ярославский

Ранее в промзоне Дзержинского района Ярославля произошел пожар на топливном складе по адресу: 1-й Промышленный проезд, строение 10. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:05 по местному времени. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области РБК сообщили, что в результате пожара на склада произошла серия взрывов бочек с топливом.

Площадь пожара достигала 4 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, включая авиацию. Также во время тушения пожара спасатели провели пенную атаку. Представитель регионального главка МЧС заявил, что пожар был ликвидирован в 13:08 по местному времени, сообщает «Интерфакс». По словам начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Ирины Ануфриевой, тушение пожара находилось на контроле врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

По предварительным данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет, а людей из близлежащих домов не эвакуировали. По данным пресс-секретаря мэра Ярославля Светланы Израйлевой, при пожаре пострадал мужчина 1989 года рождения, он был доставлен в больницу им. Соловьева с ожогами предплечья и дыхательных путей.