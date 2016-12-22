Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд

Фото: Илья Рождественский / РБК

Для тушения пожара склада у столичного Киевского вокзала прибыл пожарный поезд. Об этом РБК заявил сотрудник пресс-службы МЖД Владимир Зайченко.

По его словам, ситуация не влияет на график движения поездов и не угрожает безопасности пассажиров. «Пригородные пассажирские поезда выполняют рейсы по расписанию», — добавил он.

Корреспондент РБК также прислал фотографию пожарного поезда, который отправился для тушения пожара.

По словам Зайченко, строительный рынок расположен на расстоянии 400 метров от вокзала, безопасности пассажиров «ситуация не угрожает». Кроме того, инцидент не повлиял на движение поездов. Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила спасателям в 12:05 мск, на момент приезда пожарных площадь пожара составляла 100 кв. м. Сотрудники МЧС проводят замеры воздуха на предмет превышения вредных веществ в воздухе. В 13:45 мск пожар был локализован.

Очевидец пожара на площади Киевского вокзала Евгений Решетников сообщил РБК, что из-за пожара эвакуировано офисное здание по адресу: улица Киевская, 7. «Офисный центр закоптило, оттуда выходят люди, говорят, что в здании идет эвакуация», — сказал он. Другой очевидец пожара сообщил РБК, что эвакуация людей из офисного центра началась сразу после возгорания склада рядом с вокзалом. Внутри помещения запахло гарью, людей вывели на улицу, здание оцепили на расстоянии примерно 100 метров. Никакой информации о том, когда людей пустят обратно, не поступало.