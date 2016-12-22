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Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд
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Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд
Общество, 13:58
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Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд
Фото: Илья Рождественский / РБК

Для тушения пожара склада у столичного Киевского вокзала прибыл пожарный поезд. Об этом РБК заявил сотрудник пресс-службы МЖД Владимир Зайченко.

По его словам, ситуация не влияет на график движения поездов и не угрожает безопасности пассажиров. «Пригородные пассажирские поезда выполняют рейсы по расписанию», — добавил он.

Корреспондент РБК также прислал фотографию пожарного поезда, который отправился для тушения пожара.

Фото: РБК

По словам Зайченко, строительный рынок расположен на расстоянии 400 метров от вокзала, безопасности пассажиров «ситуация не угрожает». Кроме того, инцидент не повлиял на движение поездов. Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила спасателям в 12:05 мск, на момент приезда пожарных площадь пожара составляла 100 кв. м. Сотрудники МЧС проводят замеры воздуха на предмет превышения вредных веществ в воздухе. В 13:45 мск пожар был локализован.

Очевидец пожара на площади Киевского вокзала Евгений Решетников сообщил РБК, что из-за пожара эвакуировано офисное здание по адресу: улица Киевская, 7. «Офисный центр закоптило, оттуда выходят люди, говорят, что в здании идет эвакуация», — сказал он. Другой очевидец пожара сообщил РБК, что эвакуация людей из офисного центра началась сразу после возгорания склада рядом с вокзалом. Внутри помещения запахло гарью, людей вывели на улицу, здание оцепили на расстоянии примерно 100 метров. Никакой информации о том, когда людей пустят обратно, не поступало.

Теги: Москва , Киевский вокзал , пожарный поезд
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