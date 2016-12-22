Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,73 EUR Нал. 64,13 63,51 USD Бирж. 57,01 +0,10 EUR Бирж. 63,71 -0,09 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1876,09 +0,10% РТС 1036,68 -0,18% Brent 47,84 -0,06% DJIA 21182,53 +0,04% Nasdaq 6321,76 +0,39% FTSE 7504,84 +0,74%
Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка
Лента новостей
Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева 16:06, Бизнес Умер первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселев 15:58, Общество Будущее здравоохранения: большие данные, облака и искусственный интеллект 15:57, РБК и Phillips Вратарь «Спартака» и бывший капитан красно-белых перешли в «Ростов» 15:38, Спорт Набиуллина исключила вероятность деноминации рубля 15:30, Финансы Все заявки на строительство заводов по сжиганию мусора подала одна фирма 15:29, Бизнес  В ШОС приняли Индию и Пакистан 15:28, Политика Петербургский вуз призвал студентов не выходить на акции Навального 15:25, Общество Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал» 15:19, Политика Суд отказал ФСБ в аресте фигуранта по делу саентологической церкви 15:16, Общество Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка 15:12, Финансы Госдума продлила полномочия Набиуллиной на пять лет 15:12, Экономика Британская королева разрешила Мэй сформировать правительство 15:11, Политика Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции 15:07, Фотогалерея  «Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущем СП с Repsol 14:50, Бизнес Жилье на миллион: сколько стоит аренда самых красивых квартир в Москве 14:46, Недвижимость Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня 14:42, Мнение «Дочка» НОВАТЭКа получила Гыданское месторождение после отказа «Газпрома» 14:39, Экономика Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ 14:39, Политика Митрохина задержали из-за моратория на акции во время Кубка конфедераций 14:32, Общество Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах 14:24, Политика Поклонская показала документы на квартиру в Донецке 14:21, Политика Правила бизнеса. Volvo S90 против BMW 5-Series 14:13, Авто Лейбористы отказались вступать в коалицию в парламенте Великобритании 14:12, Политика Billa и «Азбуку вкуса» оштрафовали на сумму свыше 1,5 млн руб. в Москве 14:07, Бизнес СМИ показали снятое с квадрокоптера видео пожара на складе в Ярославле 14:03, Общество  Для тушения пожара у Киевского вокзала в Москве отправили пожарный поезд 13:58, Общество
Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка
Финансы, 15:12
0
Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка

Треть выпуска бессрочных евробондов Тинькофф Банка на $300 млн приобрели инвесторы из Швейцарии, треть — из России, 14% — из Великобритании, 10% — из континентальной Европы, 7,5% — из США, рассказал РБК Ранко Милич, руководитель департамента долговых рынков UBS, одного из банков — организаторов данной сделки.

Тинькофф Банк в четверг, 8 июня, собирал книгу заявок на данный выпуск евробондов. Привлеченные средства будут направлены на увеличение капитала первого уровня, что позволит дополнительно поддержать активный рост бизнеса, говорил РБК председатель правления банка Оливер Хьюз. Бумаги размещаются с доходностью 9,25%. Книга была собрана почти с трехкратной переподпиской — спрос составил около $900 млн, писал РБК.

«Роуд-шоу проходило в Европе. Тем не менее у нас был спрос — чуть более 7% — от американских офшорных фондов. Это положительный сюрприз», — отметил Ранко Милич.

Наибольшим спросом бумаги российского банка пользовались у фондов. «40% приобрели фонды, 34% — частные банки, 25% — государственные банки», — уточнил банкир.

Тинькофф Банк стал третьим российским банком, который разместил «вечные» евробонды после вступления в действие положения Банка России 395-П (О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»). «В отличие от двух других банков (Альфа-банк и МКБ) Тинькофф Банк уже пять лет не был на рынке международного капитала. В этой связи большая часть презентаций в ходе роуд-шоу была посвящена стратегии кредитной организации. В итоге сделка, которая вначале была неочевидна, стала большим успехом», — добавил банкир.

В UBS видят спрос на бессрочные облигации как от российских банков, так и от иностранных инвесторов. «Тем не менее, это очень высокорискованный инструмент для инвесторов, поэтому он не всем доступен. Кроме того, ЦБ не принимает такие инструменты, если доходность выше 10%. Учитывая, что по качеству Альфа-банк, МКБ и Тинькофф Банк из тех, кто может разместиться на международном рынке, — лучшие, то другим банкам, вероятнее всего, придется давать премию к Тинькофф Банку. Так что перспективы появления новых бондов зависят прежде всего от эмитента, качества его кредитного портфеля», — резюмировал он.

Теги: Тинькофф Банк
Главное
Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Бизнес
Главное
Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Бизнес
Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ Политика
Суд Брюсселя отменил аресты российских активов в Бельгии по делу ЮКОСа Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку