Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка

Треть выпуска бессрочных евробондов Тинькофф Банка на $300 млн приобрели инвесторы из Швейцарии, треть — из России, 14% — из Великобритании, 10% — из континентальной Европы, 7,5% — из США, рассказал РБК Ранко Милич, руководитель департамента долговых рынков UBS, одного из банков — организаторов данной сделки.

Тинькофф Банк в четверг, 8 июня, собирал книгу заявок на данный выпуск евробондов. Привлеченные средства будут направлены на увеличение капитала первого уровня, что позволит дополнительно поддержать активный рост бизнеса, говорил РБК председатель правления банка Оливер Хьюз. Бумаги размещаются с доходностью 9,25%. Книга была собрана почти с трехкратной переподпиской — спрос составил около $900 млн, писал РБК.

«Роуд-шоу проходило в Европе. Тем не менее у нас был спрос — чуть более 7% — от американских офшорных фондов. Это положительный сюрприз», — отметил Ранко Милич.

Наибольшим спросом бумаги российского банка пользовались у фондов. «40% приобрели фонды, 34% — частные банки, 25% — государственные банки», — уточнил банкир.

Тинькофф Банк стал третьим российским банком, который разместил «вечные» евробонды после вступления в действие положения Банка России 395-П (О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»). «В отличие от двух других банков (Альфа-банк и МКБ) Тинькофф Банк уже пять лет не был на рынке международного капитала. В этой связи большая часть презентаций в ходе роуд-шоу была посвящена стратегии кредитной организации. В итоге сделка, которая вначале была неочевидна, стала большим успехом», — добавил банкир.

В UBS видят спрос на бессрочные облигации как от российских банков, так и от иностранных инвесторов. «Тем не менее, это очень высокорискованный инструмент для инвесторов, поэтому он не всем доступен. Кроме того, ЦБ не принимает такие инструменты, если доходность выше 10%. Учитывая, что по качеству Альфа-банк, МКБ и Тинькофф Банк из тех, кто может разместиться на международном рынке, — лучшие, то другим банкам, вероятнее всего, придется давать премию к Тинькофф Банку. Так что перспективы появления новых бондов зависят прежде всего от эмитента, качества его кредитного портфеля», — резюмировал он.