Более 20 человек погибли при теракте в иракском городе Эль-Мусайиб
Общество, 13:13
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Более 20 человек погибли при теракте в иракском городе Эль-Мусайиб
В результате подрыва террориста-смертника у входа на рынок иракского города Эль-Мусайиб 21 человек погиб, еще 29 пострадали. Об этом сообщает иракский телеканал Al-Sumaria.
По данным агентства Reuters, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
В конце марта в столице Ирака Багдаде в результате теракта погибли 17 человек. Взрыв грузовика, нагруженного взрывчаткой, произошел на контрольно-пропускном пункте, за рулем автомобиля находился террорист-смертник.