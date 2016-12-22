«Новая газета» узнала о содержании разыскиваемого в Чечне бойца ММА в ФСБ

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурад Амриев, которого ранее задержали в Белоруссии, находится у сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Амриева Петра Заикина.
В ночь с 8 на 9 июня Амриев был передан ФСБ и МВД на границе с Россией, в деревне Хорошевка Гомельской области, заявил Заикин «Новой газете». В то же время адвокат сообщил РБК, что информации о том, что Амриев передан ФСБ, у него нет. «У меня нет информации, у кого находится Мурад Амриев», — заявил Заикин.
По данным источников «Новой газеты», на данный момент «о передаче [Амриева] чеченцам речи не идет». Со стороны властей Чечни «истребованием Амриева у ФСБ» занимается депутат Госдумы Адам Делимханов, уточнило издание.
В Чечне против Амриева возбуждено уголовное дело, его обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. Однако, по словам правозащитников, Амриева разыскивают из-за кровной мести «высокопоставленного чеченского полицейского». Как сообщала «Новая газета», с обращением о незаконном преследовании Амриев обращался в Комитет по предотвращению пыток (КПП) еще в 2013 году.
По данным газеты, в Белоруссию Амриев направился для написания заявления с просьбой о предоставлении политического убежища. Накануне, 8 июня, Амриева экстрадировали из Белоруссии в Россию.