Митрохина отпустили после задержания на пикете против реновации у Госдумы

Сотрудники правоохранительных органов отпустили главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который был задержан на пикете против реновации у Госдумы 9 июня. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Активистка «Яблока» Юлия Галямина рассказала РБК, что всех задержанных на пикете у Госдумы выпустили из автозака, в том числе Сергея Митрохина. «Сейчас на пикете остались около 150 человек. Люди расходятся, идут на работу. Свое отношение они выразили», — отметила Галямина.

Сергей Митрохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ранее полиция задержала Митрохина возле Госдумы. Об этом РБК рассказал сам Митрохин. «Меня забрали вместе с Антоном Антоновым-Овсеенко. Но протест продолжается. Примерно 300 человек. Час назад пытались забрать женщину, но мы не дали ее забрать», — сообщил он.

По данным корреспондента РБК, в данный момент на митинге находятся порядка 150 человек, а также Сергей Митрохин, Юлия Галямина и активисты партии «Яблока».

Видео: Телеканал РБК

У главного входа в Госдуму на Охотном Ряду проходит пикет против сноса домов по программе реновации. В нем участвуют несколько сотен человек. По информации активистки «Яблока» Юлии Галяминой, на пикете находятся 400 человек. Возле Госдумы стоят автозаки. Полиция не применяет силу и просит собравшихся разойтись с «несанкционированной акции». 9 июня Госдума рассмотрит законопроект о реновации во втором чтении.