Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Катар

Президент Турции Реджеп ​Тайип Эрдоган одобрил закон об отправке турецких военных в Катар, сообщает Reuters.

По данным агентства, Эрдоган также утвердил соглашение между Турцией и Катаром о сотрудничестве в обучении военных. Кроме того, Турция обязалась обеспечить поставку продовольствия и воды в регион, передает издание. Соответствующий документ опубликован в Official Gazette в пятницу, 9 июня.

Ранее Национальное собрание Турции одобрило законопроект, который позволяет Анкаре увеличить численность военнослужащих на своей базе в Катаре. Как отмечало издание Al Jazeera, соглашение о создании военной базы Турции в Катаре было подписано в 2014 году.

Турецкий парламент одобрил законопроект о размещении военных в Катаре

Президент Турции одобрил закон на фоне решения десяти стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. Это Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.