Курс фунта стерлингов снизился из-за результатов парламентских выборов

Британский фунт стерлингов снизился на 1,5–2% после оглашения предварительных итогов выборов в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным торгов, британский фунт стерлингов снизился на 1,64% по отношению к американскому доллару. Однако, как отмечает издание, на котировки акций британских компаний результаты выборов практически не повлияли.

Bloomberg подчеркивает, что снижение курса фунта после выборов в парламент несравнимо с тем, как национальная валюта обрушилась после референдума о Brexit. Тогда британский фунт к доллару в течение двух минут рухнул более чем на 6%, достигнув минимального уровня 1985 года.

Партия Терезы Мэй потеряла большинство в парламенте

По результатам выборов, у консерваторов в нижней палате 313 мест, 260 — у лейбористов, 35 — у Шотландской национальной партии (SNP) и 12 — у Либерально-демократической партии. Как сообщает Reuters, партия консерваторов, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, не сможет заполучить большинство в палате общин. При этом в прошлом созыве у Консервативной партии было 330 голосов, Мэй распустила парламент, чтобы упрочить позиции своей партии перед Brexit.

