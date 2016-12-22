СМИ узнали о конце следствия по хищению 4,5 млрд руб. из банка «Открытие»

Полиция завершила расследование о хищении 4,5 млрд руб. из банка «Открытие». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Следствие пришло к выводу, что хищения в банке были совершены с 2009 по 2011 год в результате махинаций с ценными бумагами. Всего было установлено два преступных эпизода. Первый связан с совершением 77 сделок с ценными бумагами банка на внебиржевом рынке, через компании с Кипра и Багамских островов. Компании были подконтрольны участникам сделки, а цены на бумаги создавались искусственно. В результате у банка был похищен 251 млн руб. Средства были переведены на счета фиктивных фирм в банках Литвы и Латвии.
Во втором случае были произведены махинации с аргентинскими ценными бумагами. Их участники преступной группу купили у иностранных компаний, после чего перепродали руководству банка, введя его в заблуждение.
Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев отказались признать себя виновными. Они уже начали знакомиться с материалами следствия.
В январе в Лондоне был осужден на 12 лет бывший сотрудник финансовой группы «Открытие» Джордж Урумов. Суд признал его виновным в махинациях с аргентинскими ценными бумагами и в махинациях с бонусами для сотрудников.