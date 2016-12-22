Тереза Мэй переизбралась в парламент Великобритании

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй успешно прошла выборы и гарантировала себе место в парламенте страны. Об этом сообщает Sky News.

Тереза Мэй прошла в парламент от избирательного округа Меденхед, который она представляет с 1997 года, завоевав более 37 тыс. голосов избирателей. Она обратилась с речью к своим избирателям, пообещав им «период стабильности», сообщает The Guardian. «Сейчас страна больше всего нуждается в периоде стабильности. И если верны показатели, которые мы видим, что консерваторы выигрывают большинство мест… то мы будем ответственны за стабильность и это именно то, что мы сделаем», — заявила она.

По последним данным экзит-полов, победу на парламентских выборах в Великобритании одерживает партия консерваторов, возглавляемая Терезой Мэй. В то же время, она уступает абсолютное большинство, получая менее половины мест в законодательном органе.