В Тульской области в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека

В Тульской области в ДТП с участием автобуса и двух микроавтобусов погибли четыре человека, пятеро пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.
ДТП произошло на 135 км федеральной трассы «Крым», в 3:10 мск. Автобус Mercedes, направлявшийся из Орла в Москву врезался в микроавтобусы, которые стояли на обочине. В микроавтобусе, на который пришелся удар, погибли четыре пассажира и пять получили травмы, в другой машине и самом пассажирском автобусе, в котором находились 16 человек, никто не пострадал.
В настоящее время на месте ДТП работает полиция и сотрудники скорой помощи.
В Рязанской области 3 июня при столкновении автобуса с легковым автомобилем погибли два человека, 22 пострадали. Среди пострадавших оказались шестеро несовершеннолетних.