СМИ узнали об отказе Deutsсhe Bank выдать данные Трампа Конгрессу США

Deutsche Bank отказался предоставлять американским конгрессменам данные о финансовых операциях президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответ банка на запрос, направленный демократами.

Представители банка заявили, что банк не сможет предоставить конгрессменам информацию из-за существующих законов о банковской тайне. «Мы надеемся, что вы понимаете обязанность Deutsche Bank уважать те ограничения, которые Конгресс и суды установили в целях защиты конфиденциальной информации», — говорится в ответе финансовой организации.

Запрос в Deutsche Bank представители фракции демократов в Палате представителей США направили в мае. В нем они попросили предоставить информацию, которая могла бы указать на связь сделок Трампа с Россией. В частности, конгрессменов интересовала информация о том, было ли причастно правительство России к обеспечению кредитов, выданных президенту США и к проведению финансовых операций. Также демократы заинтересовались внутренней перепиской в банке относительно займов Трампу и членам его семьи.

В своем запросе конгрессмены просили банк направить им данные до 2 июня. Однако Deutsche Bank отреагировал на запрос только 5 июня, запросив дополнительное время для подготовки ответа.

До этого, в феврале банк провел внутреннюю проверку счетов американского президента на предмет наличия возможных связей с Россией. По данным источников The Guardian, каких-либо подозрений финасовые операции Трампа у Deutsche Bank не вызвали.

В середине мая стало известно, что Минюст США обратился в финансовую компанию, оказывавшую услуги главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту с запросом его банковских данных. Следователи надеялись проверить наличие вероятной связи между средствами Манафорта и Россией.